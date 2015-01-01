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新疆亚欧网前身是《新疆日报网》，依托新疆日报社记者和编辑队伍，以强大的新闻信息资源，对新疆各类新闻、信息资源进行整合，组建新疆网络新闻宣传的“航母”，打造新疆网络的强势品牌，使新疆的对外新闻信息以最快的速度和最大的信息量进入了国际舆论空间，树立新疆良好的对外形象，提高新疆在海内外的知名度和美誉度。

新疆亚欧网正建设成一个“多语种、全媒体、区域性、全覆盖”的权威政经门户网站。现有汉、维、哈、蒙4种文字的网站。新疆亚欧网是广大网民及党政机关检索新疆重要新闻信息最完整、最权威的网络资料库。新疆亚欧网旗下的新疆日报微信公众号、微博，现有订阅量达到了30万。微信已经完成了4个语种的信息发布。

新疆日报社党委认真贯彻落实习近平总书记的讲话精神，明确了制订了报网融合的方向和思路：紧紧围绕“一带一路”这个核心，以新疆亚欧网为龙头，着力打造一批形态多样、手段先进、具有竞争力的新型主流媒体，努力形成立体多样、融合发展的现代传播体系，使新疆亚欧网成为世界了解新疆的重要窗口，成为自治区各级党政领导的“决策网”，为老百姓办实事的“呼声网”。